Mãe e filho presos por suspeita de mandar homicídios em shopping

Equipes da Delegacia de Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá e da Polícia Civil de Campo Grande (MS) prenderam nesta terça-feira (02.04) os suspeitos de serem os mandantes dos homicídios de Gersino Rosa dos Santos e Cleyton de Oliveira de Souza Paulino, no dia 23 de novembro do ano passado, no Shopping Popular, na capital.

