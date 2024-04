Maiara: A transformação da cantora que inspira

Alto contraste

Maiara postou novas fotos nas redes sociais neste domingo (31) Maiara postou novas fotos nas redes sociais neste domingo (31) (Momento MT)

A cantora Maiara, dupla com Maraisa, perdeu quase 30 kg em um ano, estando hoje, segundo ela, com algo em torno de 45kg. Muitos questionam se essa perda é saudável e, durante uma entrevista para o jornalista Léo Dias, ela disse que é muito responsável com seu corpo e não faz nada sem acompanhamento médico. “Depois de 10 anos eu consegui aprender que meu corpo era meu centro de me amar mais”, citou.

