 Mais de 600 pessoas de Sinop são selecionadas para o Programa CNH Social; confira a lista

A secretaria estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc) divulgou, nesta quinta-feira (21), a lista de selecionados para participar do programa SER Família CNH Social. Mais de 600 moradores de Sinop foram contemplados. De acordo com a Setasc, o chamamento dos selecionados é de responsabilidade do Detran e será feito a partir da segunda quinzena de abril. As orientações sobre como os candidatos deverão proceder nesta etapa serão divulgadas nos portais oficiais.

