Medida provisória amplia critérios de recebimento de auxílio por trabalhadores do Rio Grande do Sul A Medida Provisória (MP) 1234/24 amplia os critérios de recebimento de apoio financeiro do governo federal destinado a trabalhadores...

Momento MT|Do R7 21/06/2024 - 08h43 (Atualizado em 21/06/2024 - 08h43 ) twitter

