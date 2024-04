Metade das motoristas de caminhão enfrentam desafios nas estradas

Alto contraste

Marcia Sant’Ana de Andrade enfrenta o preconceito por ser caminhoneira Marcia Sant’Ana de Andrade enfrenta o preconceito por ser caminhoneira (Momento MT)

A presença feminina ganha cada vez mais espaço em profissões predominantemente masculinas, entre elas, a de motorista de caminhão. Dados do Ministério das Cidades indicam que o número de mulheres aptas a dirigir veículos pesados está em torno de 150 mil. Apesar do crescimento registrado nos últimos anos, o número ainda representa menos de 7% das 2,3 milhões de pessoas habilitadas a dirigir caminhões e carretas no Brasil.

