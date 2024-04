Microempreendedores Individuais: Prazo para Declaração Anual se Aproxima

Alto contraste

Microempreendedores Individuais (MEIs) têm até 31 de maio para entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). Em Lucas do Rio Verde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, por meio do Sala do Empreendedor, orienta sobre esse procedimento na Galeria Central de Serviços.

