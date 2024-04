Ministério Público requer interdição de unidade prisional por falta de policiais penais

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Cuiabá, requereu a interdição do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, localizado em Várzea Grande, até a nomeação de policiais penais. Na petição encaminhada à 2ª Vara Criminal de Cuiabá, a promotora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente pede ainda a fixação de pena de multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento da decisão.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Deputado cobra ações do Estado e da sociedade para inclusão da pessoa com transtorno do espectro autista

• Câmara setorial discute turismo indígena em Mato Grosso

• EBC é finalista em Prêmio Nacional de Jornalismo do Judiciário

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.