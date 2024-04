Ministério Público sugere medidas para melhorar unidades básicas de saúde em Mato Grosso

Alto contraste

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 3ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso, município distante 394 Km de Cuiabá, se reúne na próxima semana com representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Atenção Básica em Saúde para apresentar um relatório sobre a fiscalização realizadas em quatro unidades básicas de saúde. Na ocasião, também será entregue notificação recomendatória com as medidas a serem adotadas para a solução dos problemas verificados.

