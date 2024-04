Moradores de Cuiabá e Várzea Grande são premiados com R$ 100 mil no Programa Nota MT

A Secretaria de Fazenda (Sefaz-MT) realizou nesta quinta-feira (14.03), o 70º sorteio do programa de incentivo à cidadania fiscal do Governo do Estado, Nota MT, que contemplou 1.009 pessoas. Uma moradora de Cuiabá e um de Várzea Grande foram os grandes premiados com o valor de R$ 100 mil cada.

