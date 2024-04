Mostra traz material inédito do criador do Zé do Caixão Além,...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Além, Muito Além do Zé do Caixão é uma exposição que traz não só material inédito sobre o personagem de filmes de terror, como busca resgatar facetas menos conhecidas de seu criador, o ator e diretor José Mojica Marins. “A minha geração, por exemplo, conheceu o Zé como um cara de programa de auditório, uma coisa meio caricata, daquela figura com as unhas grandes. Não era todo mundo que sabia que o cara tinha feito mais de 100 produções”, explica o curador da mostra, Marcelo Colaiacovo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Polícia Militar liberta vítima de sequestro e tortura e prende suspeito em Lucas do Rio Verde

• Mostra traz material inédito do criador do Zé do Caixão

• SP: escolas públicas iniciam campanha de multivacinação nesta segunda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.