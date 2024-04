MPMT oferece curso de atualização em Direito Penal e Processo Penal para alunos oficiais da PM O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Centro de Apoio Operacional do Conhecimento...

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação (CAOP/CSI), promoverá um curso de atualização em Direito Penal e Processo Penal para alunos oficiais da Academia de Polícia Militar Costa Verde, em Cuiabá. A capacitação será ofertada na segunda-feira (25), das 8h às 11h, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, e terá como expositor o promotor de Justiça Renee do Ó Souza.

