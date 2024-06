MPMT vai recorrer de sentença no caso de jovem morta por vídeo no TikTok

A Promotoria de Justiça de Brasnorte (a 579km de Cuiabá) irá recorrer da sentença de condenação do réu Ryan Aparecido Correa, um dos autores do assassinato da jovem Ellen Nascimento da Silva por causa de um vídeo publicado no TikTok. Ele foi julgado na última sexta-feira (14) pelo Tribunal do Júri e condenado a uma pena de 13 anos e quatro meses de reclusão.

