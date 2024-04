Mulheres revolucionam o mercado de máquinas pesadas

Alto contraste

A+

A-

Viviane Ferreira Martins é colaboradora da Armac Viviane Ferreira Martins é colaboradora da Armac (Momento MT)

Para as mulheres ocuparem postos de trabalho dominados por homens é preciso investimento e incentivo à educação. É com esse pensamento que a Armac, referência nacional em prestação de serviços e locação de máquinas pesadas e equipamentos, vai mudando, gradativamente, a realidade no ambiente de trabalho por todo o país. De dezembro de 2020 a setembro de 2023, a porcentagem de mulheres em operações, ou seja, como operadoras de máquinas ou mecânicas, triplicou.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Produção mundial de café atinge recorde de 178 milhões de sacas, diz OIC

• Mulheres quebram barreiras na operação de máquinas pesadas

• Escrita terapêutica é ferramenta para autoconhecimento e empoderamento

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.