Museu de Arte Sacra celebra a vida e obra do artista plástico Sitó

O Museu de Arte Sacra de Mato Grosso inaugura no próximo dia 14 de abril a nova exposição temporária ‘A Arte em Memória de Sitó’, que reúne 36 obras do artista plástico Antônio Pereira da Silva, carinhosamente conhecido como Sitó. A mostra será aberta ao público às 10h, no espaço cultural, que é mantido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

