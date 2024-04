Museus estaduais de Arte Sacra e de História Natural abrem suas portas neste fim de semana

Alto contraste

Para quem busca uma programação cultural no fim de semana em Cuiabá, duas opções de lazer são os museus estaduais de Arte Sacra e de História Natural, que estarão abertos no sábado (30) e no domingo (31.03) para visitação. Com funcionamento durante o dia todo, os espaços culturais preservam a memória mato-grossense, seja pelo acervo da história religiosa do povo quanto pelo resgate da identidade dos povos originários e da biodiversidade do Estado. Apenas na sexta-feira santa (29.03) os espaços culturais fecham ao público.

