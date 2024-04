Naturágua lança embalagem Premium Sustentável

Alto contraste

A Naturágua, indústria de água mineral do Grupo Telles que detém a marca mais inovadora do mercado, lançará na primeira quinzena de abril a Premium – uma embalagem sustentável e reciclável que pode ser 100% reutilizada, com pH de 7,64. Com foco inicial nos mercados regionais de life style e luxo, o novo produto, importado dos Estados Unidos e ainda inédito no Brasil, foi desenvolvido para atender ao nicho de consumidores pertencentes às classes A e B que valorizam a saúde, o bem-estar e estão engajados com os impactos ambientais gerados a partir de suas escolhas pessoais e responsáveis de consumo.

