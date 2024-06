Nota MT: Mais de 660 mil usuários cadastrados e 58 mil contemplados

Em cinco anos, mais de 660 mil cidadãos já se cadastraram no Nota MT, programa do Governo de Mato Grosso que incentiva a cidadania fiscal por meio de sorteios mensais. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT), dentre os cadastrados, 58.444 já foram premiados, totalizando R$ 33,401 milhões repassados para eles.

