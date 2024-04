Nova Iguaçu surpreende e vence o Vasco no Carioca

Alto contraste

A+

A-

O Nova Iguaçu fez história neste domingo ao derrotar o Vasco por 1 a 0 e garantir sua vaga na final do Campeonato Carioca. Com uma atuação sólida, o time da Baixada Fluminense superou o Gigante da Colina no Maracanã e agora terá pela frente o Flamengo na decisão do torneio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Nova Iguaçu vence o Vasco e disputa final do Carioca contra o Flamengo

• Red Bull Bragantino vence e garante vaga nas semifinais do Paulistão

• Presidente da ALMT comunica o falecimento do ex-deputado Romoaldo Júnior

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.