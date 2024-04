Novas revelações no caso Marielle: Marcelo Freixo acredita que mais informações podem surgir

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Após as prisões neste domingo (24) dos irmãos Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa, apontados como mandantes do atentado contra Marielle Franco, que vitimou também o motorista Anderson Gomes, o presidente da Embratur e ex-deputado federal e estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, acredita que “um tampão de bueiro” foi destampado. Para ele, novas informações, que inclusive vinculam funcionários do estado ao crime poderão surgir.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Novas informações podem surgir sobre caso Marielle, diz Marcelo Freixo

• Defensoria Pública reforça relevância de atuação integrada

• Especialistas defendem reformulação da Polícia Civil do Rio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.