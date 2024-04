Novas viaturas da Guarda Civil Municipal são destaque no Show Safra Durante a programação desta sexta-feira...

Alto contraste

A+

A-

Durante a programação desta sexta-feira (22), do Show Safra, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Segurança Pública, apresentou as quatro novas viaturas que passam a integrar a estrutura da Guarda Civil Municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Novas viaturas da Guarda Civil Municipal são apresentadas no Show Safra

• Mais de 1.000 estudantes visitaram o Show Safra e se encantaram com as atrações

• 5 cuidados importantes durante um temporal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.