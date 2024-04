Novo espaço no Mont Serrat: lazer, saúde e diversão em 9 mil m² Sob o sol do fim da tarde desta terça...

Alto contraste

A+

A-

Sob o sol do fim da tarde desta terça-feira (19.03), foi oficialmente entregue a Praça das Torres, no Bairro Mont Serrat. A estrutura foi erguida pela construída pela Invest Incorporações, responsável pelo loteamento, e conta com uma área de 9.234,08m². A estrutura foi doada ao Município e passa a representar um ponto de lazer, diversão e prática esportiva na Zona Oeste da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• CMA adia análise do projeto que tipifica o crime de zoofilia

• Signos no amor 2024: guia com as melhores datas no Ano Novo Astrológico

• Doses de dengue que não foram usadas serão redistribuídas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.