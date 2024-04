Obras do Hospital Veterinário Municipal em Cuiabá serão concluídas em breve

Alto contraste

A+

A-

As obras do Hospital Veterinário Municipal - Complexo Manchinha, uma iniciativa inédita no país que coloca Cuiabá em evidência como a única capital a dispor de uma unidade de saúde pública exclusiva para o atendimento e cuidados aos animais domésticos (cães e gatos), serão concluídas até o término do ano de 2024. A gestão Emanuel Pinheiro investirá cerca de R$ 7 milhões de recursos próprios, sendo o projeto executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• União Brasil expulsa deputado Brazão após prisão em caso Marielle

• Várzea Grande promove projeto com a venda de peixes a preços acessíveis na Semana Santa

• Alunos visitam exposição de fotos sobre os impactos de descartes irregulares na rede de esgoto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.