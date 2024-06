Oito operações policiais em Mato Grosso: Segurança em destaque

As forças de segurança de Mato Grosso estão nas ruas, desde as primeiras horas desta terça-feira (18.06), com oito operações policiais de cumprimento de mandados de prisões, buscas e reforço ao policiamento ostensivo, simultaneamente. As operações contam com o reforço de pelo menos 300 policiais, civis e militares, em 10 cidades mato-grossenses.

