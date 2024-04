Operação conjunta combate desmatamento ilegal em MT

Alto contraste

A+

A-

Uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) e Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), foi deflagrada entre os dias 18 de março a 28 de março, com foco no combate ao desmatamento ilegal na região noroeste de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Lei de Max Russi proíbe corte de energia de pacientes em home care

• Prazo para aderir ao controle do desmatamento começa dia 12 de abril

• Museu de História Natural realiza 11º Encontro Indígena e atividades em comemoração ao aniversário de Cuiabá

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.