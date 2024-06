Operação conjunta da PF e BPFron resulta na apreensão de veículo com contrabando em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), apreendeu nesta segunda-feira (10/6) um veículo abandonado encontrado carregado com dois volumes de mercadorias diversas e cosméticos contrabandeados do Paraguai.

