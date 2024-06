Operação conjunta da PF e Receita Federal resulta na apreensão de materiais contrabandeados e drogas na Ponte Internacional da Amizade

Foz do Iguaçu/PR. Policiais Federais e servidores da Receita Federal apreenderam quatro veículos automotores e 18 kg de maconha, no último sábado (15/06).Os veículos tentavam entrar no Brasil transportando materiais contrabandeados e entorpecentes provenientes do Paraguai.

