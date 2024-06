Operação da Polícia Civil desmantela tráfico doméstico de drogas em Jaciara

A Delegacia da Polícia Civil de Jaciara, no sul do estado, deflagrou nesta quinta-feira (20.06) a Operação Purgato II para cumprimento de 21 mandados judiciais de busca e apreensão. O foco da operação é o combate ao tráfico de drogas varejista e à atuação de integrantes de organização criminosa no município de Jaciara.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.