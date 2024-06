Operação Leviatã: Polícia Civil cumpre 12 ordens judiciais em investigação de morte de comerciante

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (12.06) a Operação Leviatã para o cumprimento de 12 ordens judiciais decretadas no âmbito das investigações que apuram o homicídio de um comerciante, ocorrido no mês de maio, em Barra do Garças. A ação é conduzida pela 1ª e 2ª Delegacia do município, com o apoio da Polícia Militar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.