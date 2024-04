Operação policial em Barra do Bugres resulta em prisões e apreensões

Alto contraste

Diversas ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, foram cumpridos na manhã desta segunda-feira (18.03), na Operação Asfixia, deflagrada em Barra do Bugres (168 km a Médio Norte de Cuiabá), com foco no combate à criminalidade no município e região. A operação integra os trabalhos da Operação Erga Omnes, deflagrada pela Diretoria da Polícia Civil para combate à atuação de facções criminosas no estado.

