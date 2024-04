Operação policial resulta na prisão de cinco pessoas e apreensão de drogas em Várzea Grande

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam cinco pessoas, sendo quatro homens e uma mulher, por associação para tráfico de drogas, no final da noite desta sexta-feira (15.03), em Várzea Grande. Com a quadrilha, a PM apreendeu 380 porções de substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• PM prende cinco pessoas e apreende 380 porções de maconha e pasta em Várzea Grande

• Mega-Sena pode pagar R$ 58 milhões neste sábado

• Secel viabiliza lançamento de projetos de música e artes visuais em MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.