Oportunidade para mulheres em vulnerabilidade: IFMT oferece bolsa de estudos de R$ 400

Alto contraste

A+

A-

mulher trabalhando mulher trabalhando (Momento MT)

As mulheres mato-grossenses que buscam uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho com uma ajudinha financeira durante os estudos. O IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso) está com processo seletivo aberto para o curso de Assistente Administrativo, com bolsa no valor de R$ 400 mais uniformes e material escolar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Mulher, quer receber R$ 400 para estudar? IFMT abre inscrições

• Mapa destaca ações voltadas para o setor agrícola

• Medida provisória abre crédito de R$ 30 milhões para Polícia Rodoviária Federal combater crimes no RJ

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.