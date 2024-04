Ordem de serviço para duplicação de trecho da BR-163 será assinada nesta segunda-feira

Alto contraste

A ordem de serviço para duplicação de mais 88 km da BR-163/MT, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, será assinada pela Nova Rota do Oeste nesta segunda-feira (18.03.2024), às 11h, em Lucas do Rio Verde (km 686). A cerimônia contará com a participação do governador Mauro Mendes, representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Tribunal de Contas da União (TCU), do presidente do Conselho da Nova Rota, Cidinho Santos, e autoridades regionais.

