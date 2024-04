Orientadoras promovem inclusão social através de atividades educativas

Alto contraste

A+

A-

Dois de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data em que milhões de pessoas lutam por uma sociedade mais humana e sem discriminação. E para chamar a atenção das crianças para esse assunto tão importante e necessário, as orientadoras que atuam no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizaram ontem, durante as atividades de cada polo, rodas de conversas e orientações sobre o tema, destacando a importância de se ter empatia e respeito às pessoas que possuem essa síndrome.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Orientadoras trabalham tema e a importância da inclusão social

• MEIs devem apresentar declaração anual até 31 de maio

• Operação da Delegacia do Adolescente mira combate à violência contra a mulher e meninas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.