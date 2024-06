Orquestra CirandaMundo leva clássicos da música sinfônica ao Cine Teatro Cuiabá

A Orquestra CirandaMundo fará uma apresentação no Cine Teatro Cuiabá, nesta quarta-feira (19.06), às 20h. O espetáculo traz repertório com músicas tradicionais de concerto, dando ao público a oportunidade de conhecer e ouvir clássicos da música sinfônica. Entre elas as óperas ‘O Morcego’, do austríaco Johann Strauss, e ‘Carmen’, do francês Georges Bizet.

