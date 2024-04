Os desafios e emoções da maternidade: a jornada de uma mãe de primeira viagem

Alto contraste

A+

A-

Os percalços de uma mãe de primeira viagem Os percalços de uma mãe de primeira viagem (Momento MT)

A decisão de engravidar foi, talvez a mais importante de toda a minha vida, tomada a partir de muitas conversas sinceras com meu marido, com quem divido a vida há mais de 10 anos. E considerando um tratamento que fiz para SOP (Síndrome do Ovário Policístico e minha idade), aos 29 anos eu me sentia pronta para adicionar um novo título para mim: o de mãe. Então, antes de chegarem os meus 30 anos, engravidei do meu primeiro filho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• 10 desafios da maternidade no ambiente profissional

• Lollapalooza 2024: delineado e bocão são uma das tendências dominantes

• Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 6

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.