Ouvidora-geral destaca importância do combate à violência contra a mulher no Shopping Pantanal

A ouvidora-geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, esteve nesta quarta-feira (20) no Shopping Pantanal acompanhando os atendimentos que estão sendo realizados às mulheres. A Ouvidoria participa da campanha #JuntosPorElas recebendo denúncias e orientando as pessoas que passam pelo estúdio bolha, no shopping.

