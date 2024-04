Pacientes com neuroblastoma aguardam por esperança no SUS Famílias...

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Famílias de crianças com neuroblastoma aguardam a decisão do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de incorporar o medicamento de alto custo Qarziba no rol de remédios distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. O laboratório farmacêutico Recordati submeteu o remédio à avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) no dia 17 de janeiro, e o prazo de análise é de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Pacientes com neuroblastoma aguardam inclusão de medicamento no SUS

• Rosa Weber aceita indicação para Tribunal de Revisão do Mercosul

• BC comunica vazamento de dados cadastrais de 46 mil chaves Pix

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.