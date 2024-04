Palmeiras conquista o tricampeonato paulista com vitória sobre o Santos

Neste domingo, o Palmeiras sagrou-se tricampeão do Campeonato Paulista ao vencer o Santos por 2 a 0, no jogo de volta da grande final, realizado no Allianz Parque.

