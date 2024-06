Palmeiras faz história ao golear o Atlético na Arena MRV

Em uma noite inspirada do Palmeiras e para esquecer do Atlético-MG, o Verdão aplicou uma sonora goleada por 4 a 0, nesta segunda-feira (17.06), na Arena MRV, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória alviverde foram marcados por Aníbal Moreno, Piquerez (de pênalti), Estêvão e Flaco López.

