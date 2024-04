Papa Francisco revela detalhes surpreendentes sobre sua eleição

Alto contraste

A+

A-

Papa Francisco durante a celebração da Santa Missa do Crisma, na Basílica de Pedro, no Vaticano Papa Francisco durante a celebração da Santa Missa do Crisma, na Basílica de Pedro, no Vaticano (Momento MT)

O papa Francisco revelou neste domingo (31) que no conclave de 2005 foi "usado" para tentar impedir que Joseph Ratzinger fosse eleito pontífice. A declaração consta no livro de entrevistas com título original em espanhol "El Sucesor" sobre suas memórias e relação com seu antecessor Bento 16, escrito pelo jornalista espanhol Javier Martínez-Brocal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Golpe: debate deve ir além da academia, diz responsável por arquivos

• Papa Francisco revela como foi usado para impedir eleição de Bento XVI

• Casal suspeito de roubos a propriedades rurais é preso pela Polícia Militar em Sinop

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.