Parceria entre Prefeitura e Fecomércio-MT trará benefícios para a população de Lucas do Rio Verde

Ainda em 2024, a população luverdense poderá contar com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) e o Serviço Social do Comércio (Sesc-MT) em Lucas do Rio Verde. Nesta quinta-feira (15), o prefeito Miguel Vaz se reuniu com o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior para traçar os próximos passos da parceria entre Prefeitura e Fecomércio-MT, firmada em outubro de 2023. Ainda no mês de março serão lançados diversos cursos para a população.

