Parques nacionais: recorde de público em 2023

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Os parques nacionais do país tiveram um pico de visitação no ano de 2023 com o registro histórico de 11,8 milhões de pessoas, 15% a mais que o total de visitações no ano anterior. Os números são do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra as unidades de conservação federais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Parques nacionais do país batem recorde de público em 2023

• Decisão que pode ampliar alcance do foro privilegiado é adiada

• Sanear se destaca em congresso nacional com seis trabalhos selecionados

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.