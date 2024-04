Participe da elaboração do orçamento estadual de MT Os cidadãos mato-grossenses têm até a próxima segunda-feira...

Os cidadãos mato-grossenses têm até a próxima segunda-feira, dia 1º de abril, para participar da consulta pública e contribuir com a elaboração do orçamento estadual para o próximo exercício financeiro. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) está em construção, e a participação popular é fundamental para que o orçamento público reflita demandas da população, deixando-o mais alinhado com os interesses da sociedade como um todo.

