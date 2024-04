Paulo Paim destaca a importância da inclusão das pessoas com síndrome de Down

Alto contraste

A+

A-

Em pronunciamento no Plenário, o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a importância do Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado nesta quinta-feira (21). A campanha de conscientização de 2024 com o tema "Chega de Rótulos” busca conscientizar sobre a necessidade de valorizar a identidade de cada pessoa com síndrome de Down e combater preconceitos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Proposta define local onde deve ser julgado o estelionato pela internet

• Congresso se ilumina de azul e amarelo pelo Dia Internacional da Síndrome de Down

• Suco detox desincha barriga! Super gostoso e muito saudável!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.