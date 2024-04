Peça teatral emociona vítimas de abuso sexual

Alto contraste

Emocionadas e tocadas com a mensagem repassada pela peça “Inocente Pétalas Roubadas” do projeto Prevenção Começa na Escola, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual têm pedido socorro ao final de cada apresentação. Em São José do Povo, em uma plateia de aproximadamente 120 alunos com idades entre 10 e 14 anos, cinco meninas não se contiveram e choraram durante toda a peça. O fato chamou a atenção dos integrantes da Rede de Proteção, que imediatamente realizaram o atendimento.

