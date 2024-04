Pesquisa revela: Rio de Janeiro é avaliado como destino turístico "Nota 10"

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Pesquisa inédita feita com inteligência artificial pela Riotur, EmbraturLab e Smart Tour, avaliou o Rio de Janeiro como destino “Nota 10” por moradores e turistas. Com mais de 2 mil respostas coletadas de forma voluntária, a partir do acesso à plataforma via QR CODE, a mostra foi feita por meio do Sistema Especialista Turístico (SET) da Smart Tour, abrangendo o período compreendido entre o Réveillon e o carnaval.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Moradores e turistas dão Nota 10 para turismo no Rio de Janeiro

• Seduc divulga vencedores de campanha que incentivou uso dos uniformes escolares; veja lista

• Sesp inicia capacitação com gestores para aumentar eficiência do serviço público

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.