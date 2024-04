Plano de Manejo para Preservação de Parque Estadual é Discutido em Audiência Pública

Alto contraste

A+

A-

Elaboração de planejamento voltado para o uso público, implantação de política de cobrança de ingresso para as atividades de visitação ao Parque Estadual Serra Ricardo Franco, regularização ambiental e regularização fundiária são algumas das propostas apresentadas no Plano de Manejo da Unidade de Conservação. O estudo foi discutido em audiência pública realizada no dia 25 de março com a participação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Plano prevê medidas para regulamentação de uso público de Parque

• Autor de homicídio ocorrido há 10 anos em Vila Rica é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

• Dólar sobe para R$ 5,05 e atinge maior valor em quase seis meses

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.