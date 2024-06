PM prende trio por tráfico de drogas e apreende 60 porções de pasta base

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam três homens, com idades entre 30 e 43 anos, por associação para tráfico de drogas, no final da noite desta terça-feira (11.06), em Várzea Grande. Com a quadrilha, foram apreendidas 60 porções de pasta base de cocaína e ácido bórico para fabricação de entorpecentes.

