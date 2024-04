Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, nesta sexta-feira (05.04), a solenidade de passagens de comandos do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Força Tática do 2º Comando Regional e do 10º Batalhão de PM de Cuiabá. A cerimônia acontece a partir de 17h, na sede da Rotam, no Bairro Dom Aquino.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Residência fora da comarca de atuação é discutida em reunião

• PM realiza passagens de comandos de unidades da Região Metropolitana

• Corpo de Bombeiros Militar combate incêndio em residência

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.