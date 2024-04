Polícia Civil age contra o tráfico em Alto Boa Vista

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Boa Vista (1.059 km a nordeste de Cuiabá), deflagrou na tarde de quinta-feira (14.03), mais uma fase da Operação Impius, com foco no combate à criminalidade em especial o tráfico de drogas, no município e região.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Governador demite tenente envolvido na morte da juíza Patrícia Acioli

• Polícia Civil prende traficante e fecha boca de fumo em Alto Boa Vista

• “Parece um OVNI”: Monólito misterioso surge no País de Gales; vídeo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.